МЧС: 17-этажный жилой дом загорелся в Москве

В Юго-Западном округе Москвы в воскресенье, 8 декабря, произошел пожар в здании 17-этажного жилого дома, сообщили в МЧС Москвы.

Согласно данным ведомства, пожар начался на 13-м этаже. Источником возгорания стала одна из квартир дома. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. В ликвидации возгорания участвовали 40 человек и 11 единиц техники.

«Пострадавших нет», — уточнили в МЧС.

В МЧС отметили, что возгорание произошло на улице Новаторов. В настоящее время его причины неизвестны. Сотрудники сообщат о них после проведенной экспертизы.

В МЧС неоднократно призывали россиян к выполнению правил безопасности. Особенно бдительными важно быть в преддверии новогодних праздников, когда люди украшают помещения различными электрическими приборами, в частности, гирляндами.

Ранее сообщалось, что после взрыва смартфона в ТЦ на северо-востоке Москвы начался пожар.