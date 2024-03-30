МЧС: число пострадавших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 551 человека

На сайте ГУМЧС по Подмосковью появилась обновленная информация о количестве пострадавших вследствие террористического акта в «Крокус Сити Холле».

«По состоянию на 06.00 30.03.2024 в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей)», — указывается в сообщении.

Вследствие агрессии со стороны террористов погибли 144 человека, в числе которых пять — несовершеннолетние.

Трагедия произошла 22 марта. В воскресенье, 24 марта, состоялась Всероссийская акция скорби, в которой приняло участие множество людей в разных городах России. Они несли цветы и мягкие игрушки, зажигали свечи и молились за упокой душ невинных погибших и здравие пострадавших. На здании «Крокус Сити Холле» появилась голограмма улетающих в небо белых журавлей.

На девятый день после трагедии, в субботу, 30 марта, проходит памятная акция «Мы вместе». Россияне приносят цветы в местные парки и скверы, в вечернее время суток ожидается световая инсталляция из свечей.

Фото: [ Медиаархив Подмосковья ]

Планируется, что в ряде городов 31 марта пройдет акция по высадке растений в честь память погибших жертв.

Чтобы стать ближе к соотечественникам, необязательно выходить на акции памяти. Можно найти в интернете схему, как вырезать из бумаги силуэт журавля или цветок Крокуса. До 30 марта включительно люди вывешивают получившиеся композиции на своих окнах.

Ранее клинический психолог Татьяна Разумовская рассказала, как пережить стресс после теракта в «Крокус Сити Холле» тем россиянам, которые в здании не находились.