Психолог Разумовская рассказала, как снять тревожность после теракта в «Крокусе»

Эксперт отметила, что после трагических события 22 марта в Красногорске некоторые люди боятся посещать места массовых скоплений: стадионы, торговые центры или концерты. Такая реакция совершенно естественная.

«Погибли наши земляки, чьи-то родные, друзья. Такие ситуации провоцируют мысли о том, что подобный кошмар может коснуться каждого. И тревожится за себя и близких в таком контексте нормально. Но тревожность иногда может мешать нормальной жизни», — объясняет эксперт.

Тревожность проявляется по-разному. Человек может ощущать ее физически в виде учащенного пульса, головных болей, тошноте или сбитом дыхании. Эмоциональные проявления индивидуальные. Один человек становится раздражительным, а другой начинает суетиться без повода. В состоянии тревожности можно совершить ряд необдуманных действий. Также появляются навязчивые мысли.

«Почву для тревожности у тех, кто живет далеко от места происшествия и даже не в Московской области — формирует инфополе. Сейчас оно практически забито подробностями о теракте, его последствиях», — отмечает психолог.

Эксперт советует временно абстрагироваться от всего, что происходит: перестать читать новости и смотреть телевизор. Важно предупредить близких людей, что вам нужна пауза. Тогда они не будут обсуждать последние известия. Некоторое время можно не посещать места, где скапливается много людей. Если человек будет испытывать дискомфорт долго, стоит записаться на прием к специалисту.

Отлично снимает тревожность спорт, дыхательные практики и занятия творчеством.

«Выберите для себя хобби и уделяйте ему определенное количество времени ежедневно. В это время ваши мысли будут заняты тем, что вы делаете и тревожные переживания в график уже не войдут», — добавляет эксперт.

Ранее мы сообщали, что на лечении в больницах остаются 77 пострадавших при теракте в «Крокусе».