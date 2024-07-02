МЧС Кузбасса рассказали родителям, как уберечь детей на водоемах

В МЧС Кузбасса рассказали родителям, как уберечь детей во время купания на водоемах, сообщает sibdepo.ru . Первое правило — купаться исключительно в специально отведенных для этого местах.

В каждом городе можно найти список облагороженных для купания мест. Перечень могут разместить на региональном сайте МЧС или портале местной администрации. Родителям рекомендовано ознакомиться с ним и донести информацию детям.

Перед поездкой на водоем с детьми необходимо провести беседу о важности соблюдения правил поведения. Несовершеннолетние должны осознавать, что игнорирование рекомендаций может привести даже к летальному исходу.

Приехав на водоем, родителям эксперты советуют постоянно следить за детьми и контролировать их игры, как в воде, так и на суше. Подобный контроль поможет избежать травм.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье пришла аномальная жара. Горожане стремятся немного охладиться, поэтому выбирают отдых на берегу местных водоемов. У тех, у кого есть дачные участки с бассейнами, важно правильно ухаживать за ними. В противном случае, как утверждает врач-эксперт Роман Иванов, можно заразиться различными инфекциями.