МЧС: площадь пожара на Омском НПЗ составила 1 тыс. кв.м

В региональном главке МЧС уточнили, что подразделения МЧС выехали на пожар в 14.45 по местному времени.

«Подразделения МЧС России выехали на пожар по улице Губкина в количестве 7 единиц техники и 27 человек личного состава», — указано в сообщении.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в телеграм-канале сообщил, что в настоящее время ситуация находится под полным контролем представителей местной власти. Известно о двух пострадавших. Им в полном объеме оказывают необходимую медицинскую помощь. Средства автоматизированного пожаротушения сработали своевременно. К локализации возгорания оперативно приступила пожарная служба. Это позволило максимально быстро отреагировать на ЧП в регионе.

Телеграм-канал «112» располагает информацией, кто оказался в числе пострадавших. У двух сотрудников предприятия диагностированы ожоги различной степени. Необходимости в эвакуации персонала не было. Пожарные продолжают работы на объекте.

В начале августа на территории НПЗ также возникло возгорание. Тогда площадь пожара не превысила 300 кв.м. Причиной происшествия на одном из самых больших в мире заводов стало внешнее вмешательство в работу предприятия.

Ранее сообщалось, что на Омском нефтезаводе в понедельник, 26 августа, после взрыва вспыхнул сильный пожар.