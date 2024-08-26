На Омском нефтезаводе вспыхнул сильный пожар

На Омском нефтеперерабатывающем заводе случилось крупное ЧП. Сначала там взорвалась промышленная установка, а затем начался пожар. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

На Омском НПЗ, по сообщениям очевидцев, был слышен громкий хлопок, от которого в некоторых домах звенели окна и содрогались стены. По предварительным данным, это произошло из-за взрыва на установке АВТ-11. Она делит нефть на фракции и занимается их первичной переработкой.

Вслед за этим вспыхнул сильный пожар, который охватил порядка 1 тыс. кв. м. площади производства. При этом пострадали два человека, пожарные немедленно занялись тушением огня. Оба раненых находятся в тяжелом состоянии. У одного из них произошла травматическая ампутация конечности, другой контужен, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее сообщалось о взрыве в Серпухове. Там в гараже рванул баллон с газом, из-за чего сразу 4 прилегающих строения оказались разрушены. К счастью, инцидент не привел к пожару. При этом пострадал 1 человек.