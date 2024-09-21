МЧС: пожар на производстве в Подольске площадью 4 800 кв. м. ликвидирован

Информация о ликвидации возгорания опубликована в телеграм-канале МЧС в 20.44 21 сентября. О работе огнеборцев на крупном предприятии Подольска стало известно в 11.27 20 сентября. Сначала огонь распространился на 3 600 кв. м., затем площадь увеличилась до 4 800 кв. м. К тушению привлекли более 70 специалистов и 24 единицы техники. В здании на момент возгорания находились люди. Они эвакуировались без помощи спасателей.

Масштаб возгорания повлек привлечение вертолета Ми-26. Сообщалось, что в здании частично обрушилась кровля. Огнеборцы продолжали локализировать огонь. Было сброшено 210 тонн воды. Открытое горение удалось ликвидировать.

«Предварительно, никто не пострадал», — сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Тихорецком районе Кубани началась эвакуация после атаки беспилотника и пожара.