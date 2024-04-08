МЧС: в Орске за ночь эвакуировали более 50 человек

В МЧС России по Оренбургской области сообщили, что в ночь с воскресенья на понедельник в Орске были эвакуированы более 50 жителей, пишут РИА Новости .

«Работы по эвакуации продолжались и ночью… В общей сложности из подтопленных зон эвакуировано более 50 человек», — уточняется в сообщении.

Людей продолжают эвакуировать после прорыва дамбы. Визуально рост уровня воды в районе Гагаринской площади не зафиксирован.

Орск условно разделен на старую и новую часть города. После прорыва дамбы вода растеклась по старой части населенного пункта. Многие частные и многоэтажные дома затопило. Есть целые площадки, которые накрыло водой.

Начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Оренбургской области Андрей Мельников в воскресенье, 7 апреля, сообщил об эвакуации около 2 тысяч жителей. В городе инициировали открытие пунктов временного размещения. Россиян из всех регионов призывают не игнорировать предупреждения МЧС и в случае необходимости эвакуироваться.

Негативные последствия паводка беспокоят жителей всей Оренбургской области. ЧП региона признано федерального уровня.

Ранее мы сообщали, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил соболезнования из-за последствий затопления в Оренбургской области.