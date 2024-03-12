МЧС: ВСУ обстреливают Грайворонский городской округ Белгородской области

Первые сообщения о возможном ракетном ударе по всему региону появились в пять часов утра 12 марта. Уже через час стало известно об обстреле Грайворонского городского округа. Жителей призвали спуститься по возможности в подвалы или уйти в укрытия. Напомним, что округ находится вблизи с государственной границы РФ с Украиной.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на странице в интернет-мессенджере, что в ночь на 12 марта регион был атакован беспилотными летательными аппаратами. Информация о пострадавших не поступала. Были повреждены линии электропередач, поэтому ряд населенных пунктов остается без электроэнергии.

Утром 12 марта снова звучит сирена, предупреждающая жителей Белгорода и региона о возможном ракетном ударе. Людей просят по возможности оставаться дома и не подходить близко к окнам.

Ранее мы сообщали, что БПЛА атаковал Кстовскую промзону в Нижегородской области. На предприятии «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» произошло возгорание одной из установок по переработке нефти.