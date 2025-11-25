«Мечтала превзойти Медведеву»: как фигуристка из Балашихи покоряет мир под флагом Казахстана

Коллекция наград фигуристки включает титулы чемпионки Казахстана, победительницы Мемориала Дениса Тена, юниорского финала Кубка России и множество других престижных достижений. Толчком к спортивной карьере послужили детские впечатления от телетрансляций выступлений известных фигуристов, породившие мечту о собственном выходе на лед.

Кумиром Самоделкиной является двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Однако юная спортсменка стремится не просто подражать, а превзойти достижения своего идеала. Начав тренировки в школе ЦСКА под руководством Лилии Биктагировой, Софья мечтала о сотрудничестве со Светланой Соколовской. Тогда тренер работала исключительно со взрослыми атлетами. Это определило ее переход в группу Сергея Давыдова, где была поставлена технически сложная программа с акцентом на четверные прыжки.

Под руководством Давыдова Самоделкина освоила тройной аксель, четверные тулуп, сальхов и лутц, что стало ее конкурентным преимуществом. До отстранения российских спортсменов от международных соревнований она успела завоевать медали в юниорской серии Гран-при ISU. В преддверии сезона 2022/23 фигуристка наконец осуществила свою мечту, перейдя в группу Светланы Соколовской.

В 2023 году начался новый этап в карьере спортсменки — решение о смене спортивного гражданства в пользу Казахстана. После переходного периода, включавшего тренировки в академии Евгения Плющенко, в мае 2024 года переход был официально утвержден. Сейчас Самоделкина тренируется под руководством Рафаэля Арутюняна и уже успела подтвердить свой чемпионский статус.

«Ощущение, что на каждой тренировке нужно прыгать выше головы, никуда не делось и, думаю, не пройдет еще долго. Хочется на каждой тренировке быть лучше, лучше, лучше, лучше — и в прыжках, и в скольжении. Понятно, что не все и не сразу получается, но я очень стараюсь», — рассказала Софья в интервью RT.

Текущий сезон 2025/26 ознаменовался для спортсменки значимыми результатами: серебро на турнире ISU Cranberry Cup в США с личным рекордом (203,15 балла) и второе место на этапе Гран-при в Японии. В ближайших планах фигуристки — участие в турнире ISU CS Golden Spin of Zagreb в Хорватии и подготовка к Зимним Олимпийским играм 2026 года, где она будет выступать под флагом Казахстана.

