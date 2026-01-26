Мечты о белом воротничке: рабочие специальности оказались на последнем месте в списке желаемых профессий для детей

Согласно результатам масштабного социологического опроса, проведенного исследовательской компанией «Ромир», граждане России, включая жителей Приморского края, сформировали четкие предпочтения относительно профессионального будущего своих детей в возрасте до 16 лет, сообщил vostokmedia.com.

С большим отрывом лидирует профессия врача, получившая поддержку 26% респондентов. Это неожиданный результат, учитывая современные тренды и дефицит кадров в других отраслях.

Вслед за врачами в списке наиболее желаемых профессий следуют программисты, адвокаты и юристы, а также бухгалтеры и экономисты. Также значительная доля родителей видит своих детей в будущем предпринимателями и инженерами. Профессии государственного служащего и педагога, хотя и входят в первую десятку, набирают заметно меньше голосов.

При этом производственные, технические и рабочие специальности, такие как строитель, водитель, рабочий, портной или слесарь, оказались на периферии родительских ожиданий, собрав от одного до четырех процентов голосов.

