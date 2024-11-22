Медик дал рекомендации родителям сада Ростова, в котором вспышка менингита

Родителям, чьи дети почувствовали недомогание, ростовский медик рекомендует оставить их дома и сразу вызвать врача. Если в учебном заведении была зафиксирована вспышка менингита, то лучше оставить ребенка дома до стабилизации ситуации. Таким мнением поделился ростовский медик, сообщила rostovgazeta.ru.

Медик рекомендует выполнять все советы, которые даст их лечащий врач. Менингит — это одно из осложнений энтеровирусной инфекции. Сама инфекция переносится воздушно-капельным путем, а также через грязные люди. Эксперт напомнил, что вакцины от инфекции нет.

Медик советует родителям с самого детства приучать своих детей общеизвестным правилам личной гигиены, в частности, всегда мыть руки и не тянуть их в рот. Эксперт считает, что важно обеспечивать ребенка полноценным питанием, проводить процедуры закаливания. Кроме того, медик советует всегда следить за состоянием ребенка, чтобы выявлять любое заболевание на первых этапах.

«Осложнения могут возникнуть у детей с ослабленным иммунитетом, с хроническими заболеваниями, после перенесенной болезни», — делится мнением врач поликлиники, не пожелавший публиковать свое имя.

Напомним, что в Роспотребнадзоре по Ростовской области проинформировали о двух случаях энтеровирусного менингита среди воспитанников детского сада в Ростове-на-Дону, сообщил Интерфакс.

Ранее сообщалось, что вирусолог Малышев рассказал про опасность вируса Коксаки для детей.