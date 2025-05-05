Медикам в Кемерово недоплачивали зарплату

Транспортная прокуратура проверила соблюдение трудовых прав работников ЧУЗ «РЖД-Медицина» города Кемерово, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на ведомство.

По информации издания, сотрудники установили, что 104 работника недополучали заработную плату. Нарушение было выявлено по факту проверки документов за январь 2025 года. В частности, в регионе с января 2025 года минимальная заработная плата составила 22 440 руб. Ранее она достигала размера более 19 тыс. руб.

«В этой связи транспортным прокурором главному врачу учреждения внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении», — указано в сообщении ведомства.

В сообщении указано, что должностные лица медицинской организации привлечены к административной ответственности. Соответствующее решение принято по инициативе прокурора. Прокуратура продолжит контролировать исполнение трудового законодательства в регионе.

Ранее сообщалось, что зарплаты россиян к 2028 году вырастут в полтора раза.