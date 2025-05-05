Минэкономразвития: зарплаты россиян к 2028 году вырастут в полтора раза

По оценкам Минэкономразвития, в ближайшие четыре года средняя заработная плата вырастет на 51,15%. Об этом стало известно из документа, подготовленного министерством, который был опубликован в «Ведомостях».

В соответствии с прогнозом, в 2025 году номинальные доходы граждан, включая премии и без учета налога на доходы физических лиц, увеличатся на 16,8% и достигнут 102 728 руб. В 2026 году ожидается рост на 11,4% до 114 420 руб, а в 2027 году — на 8,3% до 123 880 руб. В 2028 году прогнозируется рост на 7,3%, что приведет к средней зарплате в размере 132 940 руб.

В прошлом году средняя заработная плата в России выросла на 18,3% и составила 87 952 руб.

По прогнозам количество работающих граждан вырастет с 76,2 млн до 76,5 млн. В этот период ожидается, что уровень безработицы составит 2,5%, а общее число безработных не превысит 1,9 млн человек.

Согласно прогнозу Министерства экономического развития, в ближайшем будущем ожидается замедление темпов роста производительности труда. В 2024 году этот показатель вырос на 3,5%, в 2025 году ожидается его рост на 2,3%, а в 2026 году — на 2,2%. В 2027–2028 годах темпы роста производительности труда составят 2,8% и 2,9% соответственно.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предложили проводить поквартальную индексацию зарплат в России.