Медики отрицают, сестра обвиняет, СК разбирается: последние новости об инциденте с гибелью новорожденного

Молодая девушка опубликовала в соцсетях видео, в котором обвинила врачей Кузбасса в гибели новорожденного и жестком отношении к роженице — ее сестре. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и разобраться в ситуации. Врачи в соцсетях опровергли достоверность истории, которую рассказывает девушка, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, девушка поделилась историей в соцсетях. Она эмоционально рассказала, что ее сестру доставили в больницу на 21-ой неделе беременности. Горожанка уверена, что врачи могли остановить схватки и сохранить беременность. Медики решили активировать родовой процесс. По словам девушки, ее сестре выдавливали плод. Во время родов оторвали руку. А сразу после — положили на живот матери тело младенца.

По информации издания, больница, медиков которого девушка обвинила в жестоком отношении к роженице, выложила ответ в соцсетях. Специалисты отметили, что имеют фото и видео. Эти материалы могут доказать, что девушка распространяет недостоверную информацию. Поступившая пациентка имела осложнения беременности. Принятые медиками меры соответствуют клиническим рекомендациям. По их данным, девушка подписала отказ от дальнейшего лечения и покинула больницу. В ситуации будет разбираться СК.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУ по Кемеровской области – Кузбассу Курочкину П.В. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщило ведомство.

