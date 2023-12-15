Медики оценили влияние вакцинации на заболеваемость россиян

В период пандемии жители России активно обсуждали, есть ли польза от вакцинации населения. Ростовские медики рассказали, оказались ли антивакцинаторы правы, а также стоит ли делать прививки от гриппа, сообщает rostovgazeta.ru .

«Как только мы получим вакцину от коронавируса, будем ждать людей с хроническими заболеваниями и возрастом 60+ на прививки», — рассказывает врач.

Вакцинация оказала положительное влияние на коронавирус. Многие жители, например, Ростовской области, делали прививку, а значит, у них образовался иммунитет. Медики рекомендуют и в нынешнем году вакцинироваться.

Да, вирус уже изменился. Люди не болеют пневмонией, как это было в первое время. Но введенный препарат позволяет защитить организм и от других вирусных инфекций.

Ростовские медики советуют не забывать также про грипп.

«Для того, чтобы противостоять гриппу, нужно делать прививку от гриппа. Вирусы мутируют. Каждый год у нас появляется новая вакцина от гриппа, с новым набором антигенов для того, чтобы стимулировать иммунитет», — говорит доктор.

Медики отмечают, что в последнее время увеличилось количество заболевших коронавирусом. В одной из поликлиник Ростова корреспонденту RostovGazeta данную информацию подтвердили. В частности, за неделю в регионе заболело 869 человек. Собеседник издания призывает людей не паниковать.

Во-первых, нынешний рост заболевших в процентном соотношении никак не может быть сравним с ситуацией в 2019 году.

Во-вторых, сформировался общий иммунитет из-за того, что большинство россиян все же согласились вакцинироваться.

Врач отнес коронавирус нынешнего года к обычной разновидности ОРВИ.

Ранее сообщалось о массовых случаях заболевания детей в образовательных учреждениях Москвы и области. Врач-педиатр Айсель Асланова рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», с каким вирусом могли столкнуться медики и насколько он опасен.