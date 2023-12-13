«Болеют с температурой под 40-41»: выяснилось, для кого особо опасно новое заболевание в Москве и области

«Практически всегда фиксируется грипп типа А, типа В пока практически не было. К сожалению, среди заболевших попадаются и вакцинированные пациенты, но они, по крайней мере, не так тяжело переносят заболевание. Те же, кто не ставил прививку, болеют с температурой под 40-41, которая не сбивается. В лучшем случае — до 38,8», — рассказала Асланова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».