«Болеют с температурой под 40-41»: выяснилось, для кого особо опасно новое заболевание в Москве и области
Педиатр Асланова рассказала, как уберечь детей от нового гриппа
Фото: [Владимир Смирнов/ТАСС]
Пользователи соцсетей и родительских чатов жалуются на массовые заболевания детей в образовательных учреждениях Москвы и области. Такую тенденцию фиксирует и Mash. Хотя массовость явления уже опровергли в столичном депздраве, по словам врача-педиатра Айсель Аслановой, сезонный грипп дает о себе знать, в том числе из-за нежелания родителей ставить своим детям прививки.
Медик отметила, что, помимо гриппа, коронавирус также «активно выходит в повестку дня».
«Практически всегда фиксируется грипп типа А, типа В пока практически не было. К сожалению, среди заболевших попадаются и вакцинированные пациенты, но они, по крайней мере, не так тяжело переносят заболевание. Те же, кто не ставил прививку, болеют с температурой под 40-41, которая не сбивается. В лучшем случае — до 38,8», — рассказала Асланова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
В таких случаях, уточнила собеседница, всегда нужно обращаться к врачам.
«К сожалению, не все родители думают о том, что надо прививаться, поэтому самое главное — своевременная постановка диагноза и начало противовирусного лечения», — подытожила она.
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