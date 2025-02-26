Медики рассказали о состоянии мужчины, пострадавшего на крупном пожаре в Сегеже

В Минздраве Карелии проинформировали, что пострадавший во время пожара в гаражном кооперативе мужчина переведен на амбулаторное лечение, сообщил karelinform.ru.

Медики рассказали корреспонденту издания, что пострадавший не получил серьезных травм. Мужчине оказали первую медицинскую помощь.

По данным издания, пожар произошел 22 февраля. Мужчина был госпитализирован с места происшествия. Горела территория, на которой расположен гаражный кооператив. Один гаражный бокс сгорел полностью. Также пострадал автомобиль «Нива».

Для ликвидации пожара привлекались девять спасателей из 12 пожарно-спасательной части 4ПСО г.Сегежа. В их распоряжении находились две единицы техники. Пострадавшего госпитализировали в СЦРБ.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили после гибели ребенка-инвалида в результате пожара в Сергиевом Посаде.