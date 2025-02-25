Уголовное дело возбудили после гибели ребенка-инвалида в результате пожара в Сергиевом Посаде, сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью. Прокуратура Московской области взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося.

Инцидент произошел в деревне Машино-Дубки. Утром 25 февраля на территории населенного пункта загорелся один из частных домов. В ходе ликвидации возгорания в доме обнаружили тело подростка. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья на непродолжительное время остался без присмотра взрослых.

Согласно предварительной версии, пожар произошел из-за неисправности электропроводки.

Ранее сообщалось, что в Шаховской в результате отравления угарным газом погиб малолетний ребенок с ограниченными возможностями здоровья.