Mediterranean Man: самолет Асада мог потерпеть крушение после попадания ракеты

Самолет, на борту которого находился президент Сирии Башар Асад, мог потерпеть крушение, сообщил телеграм-канал «Mediterranean Man».

Телеграм-канал публикует трехмерную карту, на которой отмечена траектория полета Ил-76Т. Предполагается, что именно на данном транспортом средстве президент Сирии покинул столицу после того, как над городом установили полный контроль про оппозиционные силы. Анализ карты позволил предположить, что самолет потерпел крушение.

Проверить путь следования самолета автор канала решил после поступления информации о том, что вблизи военных объектов базы 4-й дивизии была выпущена ракета. Данные предоставил местный источник в Сирии. По его словам, ракету выпустили в 05.30. На территории указанных им объектов размещены зенитно-ракетные комплексы.

«Если это правда, то это означает, что самолет был сбит, при условии, что ракета и сопутствующие ей шумы имеют общую природу», — предположил автор поста, опубликованного в телеграм-канале «Mediterranean Man».

Ранее сообщалось, что востоковед Балмасов предположил, что Башар Асад мог улететь в ОАЭ или Россию.