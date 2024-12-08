Востоковед Балмасов: Турция и Израиль могут вступить в борьбу за Сирию

Эксперт РСМД и Института Ближнего Востока Сергей Балмасов высказал мнение, что президент Сирии Башар Асад мог улететь в Объединенные Арабские Эмираты или Россию, сообщило интернет-издание «Абзац».

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем телеграм-канале подтвердил информацию, которую ранее распространили СМИ. Так, он написал, что президент Сирии Башар Асад покинул столицу. По его данным, Дамаск взяли под полный контроль представители оппозиционной власти. Город не оказывал сопротивления. Востоковед Балмасов предположил, куда мог отправиться президент Сирии.

«Сейчас он может находиться в ОАЭ или России», — отметил эксперт.

Эксперт предположил, что правительство Ирана в настоящее время уже не сможет вмешаться и стабилизировать ситуацию в стране. Сложившейся ситуацией, по его мнению, может воспользоваться Турция и Израиль.

Ранее сообщалось, что в Дамаске террористы освободили заключенных из тюрьмы «Сейдная».