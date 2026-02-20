Медсестра, бойцы и невосполнимая потеря: как жительница Подмосковья стала «теткой батальона»

Татьяна Широкова из Подмосковья — одна из первых женщин-добровольцев региона, отправившихся в зону специальной военной операции. Медсестра с многолетним стажем работы в реанимации и хирургии признается: гражданская жизнь для нее теперь понятие условное. Даже оказавшись дома, она продолжает работать в военном госпитале, выхаживая раненых, сообщил REGIONS.

Все изменилось в 2022 году, когда младший сын принял решение уйти на фронт. Проводив его, Татьяна не смогла оставаться в стороне. Она рассудила просто: если будет спасать чужих ребят, Бог не оставит и ее сына. Так начался ее путь. Сначала была командировка в госпиталь в Анапе, а в июле 2023-го она подписала контракт и отправилась на передовую.

«Это был шок. Я долго не могла смириться, старший сын приезжал меня успокаивать. Никогда не думала, что все это коснется меня так близко», — признается Татьяна.

О решении женщины знали лишь несколько самых близких. Для остательных она оставалась «в Крыму, в госпитале». Даже сын узнал, что мама была в зоне СВО, только когда сам вернулся домой по ранению. Татьяна служила в Херсонской области, проводила медосмотры водителей, следила за их здоровьем. Но для целого подразделения она стала не просто медсестрой — матерью, другом, родной душой.

«Ко мне приходили плакаться, как к маме. Я им готовила, пироги пекла. Есть «сыны полка», а я была «тетка батальона». Всякое было: и падали, и руки ломали. Я помогала как могла. Я ведь ушла на фронт не за деньгами, а просто помочь ребятам», — рассказывает женщина.

До сих пор она поддерживает связь с теми, кого опекала. Многие уже демобилизовались, звонят, благодарят. Но есть и те, кого не вернуть. Бывший муж Татьяны, отец ее сына, ушел добровольцем в декабре 2023-го и погиб в феврале следующего года.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» провела в Подмосковье встречи героев фронта с героями тыла.