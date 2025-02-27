Медведь или медведица: в пермском зоопарке устроили гендер-пати

По данным издания, три месяца назад в Пермском зоопарке родился белый медвежонок. Сотрудники не раскрывали пол новорожденного зверя. Имя также держали в секрете. В зоопарке решили провести гендер-пати, чтобы в торжественной обстановке сообщить пол детеныша белых медведей Милки и Сэрика.

В телеграм-канале пермского зоопарка провели опрос, какого пола новый обитатель зоопарка. В нем приняло участие 297 человек. 53% опрошенных предположили, что у пары медведей родился мальчик, и ошиблись.

Во время гендер-пати выяснилось, что медвежонок — это маленькая медведица. Встретиться с ней можно будет в марте. Пока малышка еще не выходит на улицу к посетителям зоопарка. Тогда же для нее выберут имя. Сотрудники установили в берлоге медвежьей семьи камеры, чтобы показывать повседневную жизнь малышки.

Гостями гендер-пати стали юные посетители Пермского зоопарка. Ведущая вынесла большую коробку. На ней было написано: «Медведь или медведица». Вместе с ребятами она открыла ее. Из коробки вылетели шары розового цвета.

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