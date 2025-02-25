Зоолог Бортяков предупредил о последствиях бесконтрольной охоты на медведей

Зоолог и экоактивист Антон Бортяков предупредил о негативных последствиях бесконтрольной охоты на бурых медведей в Татарстане, сообщил inkazan.ru.

Издание отметило, что медведь был внесен в Красную книгу из-за снижения численности животных в Татарстане. Меры оказались эффективными. В 2024 году на территории республики насчитывалось 97 особей. Теперь хищников могут исключить из перечня видов, которых необходимо охранять. Эксперты опасаются, что охотники начнут преследовать медведей.

Зоолог Антон Бортяков высказал мнение, что исключение из Красной книги зверя — это неправильное решение.

«Основная функция комитета по биологическим ресурсам Татарстана — регулирование численности охотничьих животных. И ему же вменены государственные функции надзора над особо охраняемыми природными территориями и редкими видами. Данный пример, когда медведь выводится по фактическим учетам, как раз отражает эту юридическую коллизию», — сказал в разговоре с Inkazan зоолог и экоактивист Антон Бортяков.

Эксперт предлагает следующий алгоритм действий. Сначала важно наладить радиомечение. Это позволит контролировать миграцию и популяцию медведей. Наблюдение также требуется для того, чтобы изучить их кормовую базу. Полученные данные позволят специалистам понять, насколько медведи безопасны для людей.

По мнению Бортякова, зоологическая республиканская служба не развивается. Профильных специалистов не приглашают на работу. Кроме того, им предлагают минимальную заработную плату. Отсутствие экспертов приводит к негативным последствиям.

«Сейчас, к сожалению, могут убить медведя где-то в берлоге, а потом выясняется, что это была самка с медвежатами прошлого года», — заключил эксперт.

Ранее эколог Пукалов назвал правила поведения при встрече с медведем-шатуном.