Медведь Тошу и SHAMAN: Мизулина встретилась с пермской молодежью

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина во время встречи с пермской молодежью обсудила самочувствие медведя Тошу, участие SHAMAN в «Интервидении», блокировку мессенджеров, активизацию мошенничества и употребление нецензурной лексики, сообщил properm.ru.

По информации издания, молодые люди задавали Екатерине Мизулиной разные вопросы. Общественница ответила на каждый. Она рассказала, что в последний раз была в Перми в 2014 году. За эти годы город стал еще более современным и развитым. Поступил также вопрос, будет ли Мизулина болеть за SHAMAN. Певец представит Россию на «Интервидении».

«Конечно, я болею. Не то что я, вся страна болеет», — ответила Мизулина.

Общественница обсудила с молодыми людьми некоторые социально значимые темы. В частности, глава «Лиги безопасного интернета» предупредила о мошенниках. Она порекомендовала аудитории потратить время и установить двухфакторную аутентификацию. При выборе пароля важно отдавать предпочтение сложным комбинациям. Бдительность стоит проявлять всегда. Например, в различных ботах знакомств. Общественница также призвала отказаться от нецензурной лексики.

Екатерина Мизулина также задавала различные вопросы. Она поинтересовалась о судьбе медведя Тоши. Один из гостей мероприятия высказал мнение, что истории предали много огласки. Хищник жив и здоров. В зале раздались голоса несогласных с данной точкой зрения.

Мизулина также уделила внимание вопросу работы нового мессенджера MAX. Один из участников усомнился в конфиденциальности данных пользователей.

«В России мы так любим обругать все наше. Мы даже не успели сам продукт попробовать, но уже выводы сделали», — посетовала общественница.

