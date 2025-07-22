«Тотальная слежка»: Мизулина вновь раскритиковала закон о штрафах за поиск экстремистского контента

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина вновь обрушилась с критикой нового законопроекта, который Государственная дума РФ в ближайшее время рассмотрит в третьем чтении. Речь идет о законе о штрафах для граждан за поиск экстремистской информации в интернете.

По словам Мизулиной, новый законопроект является первой в России попыткой на государственном уровне отслеживать «цифровой след» граждан. Она подчеркнула, что главная проблема закона заключается в размытых формулировках.

«Размытые формулировки в тексте позволят отнести к нарушителям миллионы россиян просто за поиск и просмотр нежелательной информации. Для того, чтобы нарушить закон, достаточно будет просто перейти не по той ссылке и посмотреть что-то нехорошее», — подчеркнула глава ЛБИ.

Она указала на то, что даже официальный список экстремистских материалов Министерства юстиции РФ, который состоит из 536 страниц, не дает четкого понимания. По мнению Мизулиной, этот законопроект открывает дорогу произволу, поскольку под ударом окажутся даже депутаты и их семьи, активно пользующиеся соцсетями.

«Что самое плохое — закон буквально через пару дней породит волну мошенничества, докса, шантажа и вымогательства. Ведь подставить человека будет проще простого», — отметила Мизулина.

Она добавила, что пока закон касается только экстремистских материалов, однако нет никаких гарантий, что в ближайшее время список не расширят — например, добавят информацию о вреде вакцин или критику власти, за прочтение которой последует штраф.

Ранее депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов прокомментировал новые поправки о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете.