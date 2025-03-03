Политик высказал мнение, что Зеленский во время визита в Белый дом не выступал от лица граждан Украины. По его мнению, президент Украины может быть замешан в распределении средств, которые поступали из США, но были использованы в личных целях. Для нелегальных схем использовались счета в банках Великобритании. По мнению Медведчука, Владимир Зеленский заинтересован в продолжении вооруженного конфликта.

«Как видим, Трамп с Вэнсом раскусили Зеленского при первой же встрече прямо под камерами мировых СМИ. Для них не была секретом позиция нелегитимного, который приехал их поучать и стыдить», — написал политик.

Политик уверен, что решить конфликт на Украине возможно лишь путем дипломатических переговоров. По его мнению, вести обсуждения с нынешним президентом Украины и некоторыми странами ЕС на данный момент невозможно. Виктор Медведчук называет их «политическими клоунами».

«Зеленский спекулирует погибшими и покалеченными благодаря его преступной политике украинскими гражданами, желая заставить отвечать за их гибель новое руководство США, которое к этой афере никакого отношения не имеет», — написал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Политик также уверен, что Владимир Зеленский хотел ввести в заблуждение американского лидера. По мнению Медведчука, Киев не занимался развитием природных ископаемых многие годы. Кроме того, большая часть угольных залежей расположена на территории Донбасса. После начала спецоперации многие газовые хранилища оказались на территории РФ. Правительство Украины заинтересовано лишь в том, как выгодно продать страну. Целиком или частями — вопрос непринципиальный.

Ранее сообщалось, что Трамп обсудит со своей командой принятие мер против Украины.