NYT: Трамп обсудит со своей командой принятие мер против Украины

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с государственным секретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, на которой они обсудят ситуацию с военной помощью Украине, сообщило издание The New York Times (NYT).

По информации источника, Трамп с командой встретятся в понедельник, 3 марта. Утверждается, что такое решение было принято после конфликта с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме. Тогда Трамп обвинил его в попытках развязать третью мировую войну.

На встрече стороны планируют рассмотреть возможность приостановки или полного прекращения поставок боеприпасов и военного оборудования в Киев. Исходя из заявлений Трампа, США могут также остановить финансовую поддержку Украины, включая блокировку обмена разведданными и обучение украинских военнослужащих.

В то же время, по информации источников агентства Bloomberg, некоторые сторонники Трампа всерьез задумались об отставке Зеленского. Помощники американского лидера считают, что заключить соглашение с Украиной можно будет после того, как Зеленский перестанет руководить страной.

Напомним, США стали крупнейшим поставщиком военной помощи Украине после начала специальной военной операции (СВО) России. Поставки оружия и боеприпасов Вашингтон осуществлял с 2022 года. Тогда США управлял Джо Байден, которого Трамп ранее назвал «глупым».

Ранее Bloomberg сообщило, что Лондон и Париж представят Дональду Трампу группу для миротворческой миссии на Украине.