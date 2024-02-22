Медведчук заявил о постоянных угрозах со стороны Украины

Украинский политик постоянно критикует действия президента Владимира Зеленского из-за их непрофессионализма. В Киеве недовольны, что оппозиционный политик позволяет себе резкие высказывания, поэтому Медведчук получает угрозы, как в свой адрес, так и своих родных.

Политик отметил, что угрозы начались еще в то время, когда он находился на территории Украины. Сначала против него на незаконных основаниях завели уголовное дело и поместили под домашний арест. Не единожды ему говорили, что придут домой и расправиться со всеми членами семьи.

В настоящее время Виктор Медведчук проживает в Москве. Это стало возможным после того, как его обменяли с пленными военнослужащими. Угрозы вызывают у него опасения. Спикер напомнил о недавнем убийстве депутата украинского парламента Ильи Кивы.

«Это – результат заказного убийства украинских властей, украинской СБУ, то, что сделали именно они в отношении человека, который публично и открыто выступал против преступного режима Зеленского», — рассказал РИА Новости председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук отметил, что получает угрозы не только лично. Достаточно открыть СМИ и посмотреть, с какой вражеской настроенностью по отношению к нему выходят посты или статьи.

Ранее политик рассказал, почему украинское руководство ошиблось, когда решило взять курс на членство в Североатлантическом альянсе.