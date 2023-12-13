Спикер отметил, что в странах Европы в настоящее время россиян не будут встречать гостеприимно. Есть много альтернативных мест для отдыха. В первую очередь председатель «Единой России» рекомендует изучать территорию России, ведь наша Родина - страна с красивой природой и развитым туристическим бизнесом.

Кроме того, искренне россиянам радуются в Африке.

«В Африку надо ездить в том числе отдыхать. Ну, естественно, по России ездить и в Африку тоже. Там очень хорошо встречают, это абсолютно так, могу это сказать по тем впечатлениям, которые у меня остались.», - заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время выступления на заключительной дискуссионной площадке ЕР «Будущее России»

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев также обратился к членам партии, пишет агентство «РИА Новости». В последнее время модной считается тенденция использования слов-американизмов. Например, вместо слова «лозунг» используют лексему иностранного происхождения «слоган».

«Чего нам этими американизмами увлекаться», - отметил Дмитрий Медведев

Ранее на странице в интернет-мессенджере Дмитрий Медведев высказал мнение, что у президента США Джо Байдена есть определенные проблемы со здоровьем. Иначе Медведев никак не может объяснить его заявления об успехах ВСУ и прогнозах победы в зоне СВО украинской армии.