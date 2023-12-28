Медведев рассказал о главных целях СВО

В интервью РИА Новости он заявил, что разоружение украинских войск и отказ Украины от идеологии нацизма, остаются целями СВО.

«Смещение правящего бандеровского режима – явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута», – отметил Медведев.

Он заявил, что в 2024 году спецоперация продолжится. Также Медведев рассказал о количестве граждан, которые подписали контракт с Минобороны РФ на прохождение службы в рядах ВС России. По его словам, с начала 2023 года в российскую армию приняли полмиллиона человек.

СВО началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин, объявляя о ее начале, к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР.

Впоследствии территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, стали частью России в результате референдумов о вхождении регионов. В ДНР по итогам обработки всех протоколов за присоединение к РФ выступили 98,69% жителей. В ЛНР свое желание статью частью российского государства выразили 97,93% граждан. В Запорожской области интеграцию поддержали 97,81%, в Херсонской – 96,75%.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что цель спецоперации в 2023 году была выполнена. Она заключалась в срыве украинского контрнаступления. Также глава оборонного ведомства отчитался Путину о взятии города Марьинка, расположенного в ДНР.