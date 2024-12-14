Медведев не исключает расширения России путем присоединения новых регионов
Медведев не исключает появление в составе России новых регионов
Фото: [Официальный сайт президента РФ]
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на съезде партии «Единая Россия», председателем которой он является, допустил расширение границ РФ путем присоединения новых регионов, сообщил ТАСС.
В ходе мероприятия Дмитрий Медведев рассказал о реализации народной программы «Развитие новых регионов». Он отметил, что выполненная работа — это новый опыт для правительства. Спикер не исключил, что подобный опыт может пригодиться для России. Он не исключает, что в состав России могут войти и другие регионы, кроме Донбасса и Новороссии. Зампред Совбеза РФ отметил, что это могут быть достаточно близкие к границе с РФ территории.
«Ведь это возможно», — отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев высказал мнение, что противники России не намерены останавливаться. Они делают все возможное, чтобы конфликт на Украине не завершался мирными переговорами, а переходил в фазу более масштабной эскалации, сообщило РИА Новости. По мнению Медведева, российское общество объединилось и в случае необходимости готово дать достойный отпор.
Ранее сообщалось, что Медведев убежден в возможности команды новоизбранного президента США Трампа урегулировать украинский кризис дипломатическим способом.