Медведев отреагировал на заявления Макрона о ядерном арсенале

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети X обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой быть осторожнее относительно заявление о ядерном арсенале.

В своем аккаунте Дмитрий Медведев опубликовал картинку, на которой перечислено ряд распространенных на Западе утверждении о России. Например, Москва не сможет справиться с санкциями, а Россия оказалась изолированной. Также указано, что Запад обязан оказывать всестороннюю поддержку Украине, а киевскому режиму предстоит нанести стратегическое поражение России. Дмитрий Медведев прокомментировал опубликованную картинку. По его мнению, Западу не удалось реализовать свои планы, а многие предположения оказались ложными.

«Что из этого вышло? Ни черта! Вы испачкались, дамы и господа», — прокомментировал Дмитрий Медведев.

На картинке также есть надпись, сделанная от руки. Она адресована президенту Франции Эммануэлю Макрону. В ней французского лидера призывают быть осторожнее с ядерным арсеналом. Дмитрий Медведев отметил, что иногда лестница, купленная для достижения рая, может привести в ад.

Ранее Макрон обратился к французам и миру после того, как президент США Дональд Трамп попросил президента Украины Владимира Зеленского покинуть Овальный кабинет. Главные заявления французского президента и реакция на них в мире представлены в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».