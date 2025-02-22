Дмитрий Медведев высказал мнение, что сотрудничество лидеров США и Украины неудачно складывалась в разные периоды политической карьеры Зеленского. Америка оказала весомую помощь Киеву. Однако новой команде администрации украинский президент хамит.

Зампред Совбеза РФ высказал мнение, что Зеленский ведет себя так, будто ему должен весь мир. Однако президент не считает необходимым в ответ поддерживать доброжелательные дипломатические отношения.

«Вообще говоря, это типичная хохлобандеровская патология – считать весь мир обязанным, но при случае навалить кучу дерьма прямо в спальне благодетеля. <> И принимая это существо (президента Украины. — Прим. ред.) в Белом доме, потом надо внимательно осматривать туалеты и иные укромные уголки», — написал в своем телеграм-канале Дмитрий Медведев.

Кроме того, автор поста отметил, что у Зеленского могут быть проблемы с употреблением запрещенных препаратов, что также может отражаться на его поведении.

По мнению Медведева, многие украинские релоканты в Европе копируют тактику поведения Владимира Зеленского.

Ранее Медведев рассказал, что предпримет Зеленский на фоне переговоров РФ и США.