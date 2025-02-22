«Ответ очевиден»: Медведев рассказал, что предпримет Зеленский на фоне переговоров РФ и США

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале назвал два пути, по которым может пойти президент Украины Владимир Зеленский на фоне российско-американских переговоров.

Дмитрий Медведев поделился, что стало поводом для подобных рассуждений. Так, СМИ сообщают о методе стратегической неопределенности, который могут использовать США. Принцип в том, чтобы публично заявлять о желании восстановить дипломатические отношения с Россией и не поддерживать Украину. Цель — создать условия, чтобы Кремль потерял бдительность. Согласно методу, после США могут принять такое решение, которое выгодно исключительно Киеву.

Зампред Совбеза РФ отметил, что команда Трампа только пришла к власти. Обманывать мир ради такого метода достаточно рискованно. Кроме того, президент Украины позволяет себе в негативном контескте делать заявления об американском лидере. До этого Зеленский активно поддерживал экс-президента Джо Байдена. Медведев уверен, что предположения о методе стратегической неопределенности — лишь надежды.

По мнению Медведева, у Зеленского есть два пути решения проблемы.

«Первый: упасть в ноги американцам, покрывая их страстными поцелуями, немедленно объявить выборы и готовиться к неприятному завершению войны. По сути – к капитуляции», — написал Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев называет второй способ. Он напоминает о предположениях, согласно которым у Владимира Зеленского есть проблемы с употреблением запрещенных препаратов. Второй способ — не бросать вредную привычку, расслабиться и ничего не предпринимать.

«Что выберет солист фаллического фортепьяно? Ответ очевиден…» — отметил Медведев.

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