Медведев предложил российскую версию «формулы мира»
Фото: [Официальный сайт президента РФ]
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на странице в интернет-мессенджере рассказал, как должен закончиться конфликт на Украине.
Дмитрий Медведев признался, что испытывает чувство брезгливости и стыда, когда слышит о «формуле мира Зеленского». Опытные политики, в том числе западные, понимают нереальность осуществления ни одного из пунктов документа. Вооруженные конфликты заканчиваются двумя способами. Первый — мирные договоренности, основанные на уважении друг к другу всех сторон конфликта. Второй — капитуляция одной из сторон.
«Когда я слышу выражение «формула мира зеленского», испытываю неодолимое чувство брезгливости, быстро переходящее в ощущение стыда от дурного сюрреализма происходящего», — признался Дмитрий Медведев. (пунктуация и орфография автора сообщения сохранены)
Соглашаться на мирные переговоры Украина не согласна. Значит, Россия должна согласовать собственную «формулу мира». В документ могут войти такие пункты:
- Украина признает поражение.
- Вводится запрет на создание военизированных формирований на территории Украины.
- Международное сообщество признает киевский политический режим нацистским.
- Под контролем ООН проходит денацификации всех органов власти.
- Украина теряет возможность вступать в любые военные альянсы, не спросив разрешения России.
- Сразу после капитуляции на Украине проходят выборы и создается временное правительство.
- Представители конституционной власти подают в отставку.
- Украина выплачивает компенсации людям, у которых в зоне СВО погибли родственники.
- Киев возмещает ущерб РФ в связи с атаками на объекты инфраструктуры.
«Официальное признание временным парламентом б. (прим. б. — бывшая) «Украины», что вся ее территория – это территория Российской Федерации. Принятие акта о воссоединении территорий б. «Украины» с Россией. Самороспуск временного парламента. Признание ООН акта воссоединения», — написал Дмитрий Медведев.
Спикер выразил уверенность, что российская формула мира позволить достичь полного понимания с западными партнерами.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной.