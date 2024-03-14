Медведев предложил российскую версию «формулы мира»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на странице в интернет- мессенджере рассказал, как должен закончиться конфликт на Украине.

Дмитрий Медведев признался, что испытывает чувство брезгливости и стыда, когда слышит о «формуле мира Зеленского». Опытные политики, в том числе западные, понимают нереальность осуществления ни одного из пунктов документа. Вооруженные конфликты заканчиваются двумя способами. Первый — мирные договоренности, основанные на уважении друг к другу всех сторон конфликта. Второй — капитуляция одной из сторон.

«Когда я слышу выражение «формула мира зеленского», испытываю неодолимое чувство брезгливости, быстро переходящее в ощущение стыда от дурного сюрреализма происходящего», — признался Дмитрий Медведев. (пунктуация и орфография автора сообщения сохранены)

Соглашаться на мирные переговоры Украина не согласна. Значит, Россия должна согласовать собственную «формулу мира». В документ могут войти такие пункты:

Украина признает поражение.

Вводится запрет на создание военизированных формирований на территории Украины.

Международное сообщество признает киевский политический режим нацистским.

Под контролем ООН проходит денацификации всех органов власти.

Украина теряет возможность вступать в любые военные альянсы, не спросив разрешения России.

Сразу после капитуляции на Украине проходят выборы и создается временное правительство.

Представители конституционной власти подают в отставку.

Украина выплачивает компенсации людям, у которых в зоне СВО погибли родственники.

Киев возмещает ущерб РФ в связи с атаками на объекты инфраструктуры.

«Официальное признание временным парламентом б. (прим. б. — бывшая) «Украины», что вся ее территория – это территория Российской Федерации. Принятие акта о воссоединении территорий б. «Украины» с Россией. Самороспуск временного парламента. Признание ООН акта воссоединения», — написал Дмитрий Медведев.

Спикер выразил уверенность, что российская формула мира позволить достичь полного понимания с западными партнерами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной.