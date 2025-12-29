Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский предпринимает самые отчаянные попытки помешать урегулированию конфликта и что ему придется скрываться на протяжении всей жизни.

Так политик отреагировал на атаку беспилотников ВСУ минувшей ночью на резиденцию Владимира Путина на Валдае в Новгородской области, которую, как уверен Медведев, главарь киевского режима Владимир Зеленский контролировал и руководил лично.

В своих комментариях Медведев совершенно не стеснялся лексических интонаций.

«Вонючий киевский ублюдок пытается сорвать разрешение конфликта. Он хочет войны. Что ж, по крайней мере, ему теперь придется прятаться до конца своей никчемной жизни», — написал Медведев в своем аккаунте в соцсети X.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ на атаку будет уже «не дипломатическим».

Ранее сообщалось, что в Госдуме раскрыли схему гостерроризма Киева после атаки резиденции президента РФ.