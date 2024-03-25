Медведев призвал убить всех причастных к расстрелу людей в «Крокусе»

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев высказал мнение, что всех причастных к теракту в Красногорске необходимо убивать. Об этом он написал на странице в интернет-мессенджере.

Дмитрий Медведев написал, что к нему многие обращаются с вопросом, что же будет дальше с задержанными боевиками. Заслуживают ли они гибели, задается вопросом зампред Совбеза.

«Их надо убить? Надо. И это будет», — написал Дмитрий Медведев.

Однако намного важнее на данный момент установить личности многих других людей. Это те, кто занимался организацией теракта. Те, кто финансировал террористический акт. И те, кто поддерживал морально боевиков.

«Гораздо важнее убить всех причастных. Всех», — отметил Медведев.

Дмитрий Медведев отметил, что сотрудники, которые принимали участие в задержании боевиков, «молодцы».

В воскресенье, 24 марта, Дмитрий Медведев написал, что Россия отомстит за каждого невинно убиенного человека, который оказался 22 марта в «Крокус Сите Холле». Он прикрепил аудиозапись музыки группы «Пикник». Зампред Совбеза выразил искренние соболезнования семьям погибших. Дмитрий Медведев уверен, что никакие правомерные меры не помогут в борьбы с террористами. Такие люди должны за смерть невинного отвечать своей смертью.

Ранее военный эксперт Антон Щепетнов объяснил, зачем одному из террористов во время задержания показательно отрезали ухо.