На фоне удара «Орешника» депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского во лжи

Украинские СМИ сообщили, что на следующей день после применения Россией системы «Орешник» депутаты Верховной рады отказались проводить заседание из-за информации о возможной атаке правительственного квартала в Киеве с повторным применением нового современного оружия. В традиционном обращении к украинцам президент раскритиковал депутатов, которые боятся обстрелов.

Депутат Артем Дмитрук утверждает, что Зеленский лично дал распоряжение депутатам не выходить на работу. Украинский политик обратился к подписчикам, есть ли еще люди, которые верят заявлениям президента. Автор поста также предположил, что чем наглее ложь, тем больше в нее верят.

«Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде не работу, чтобы в вечернем обращении сказать, какой он HЕRO, а все остальные предатели!» — написал в своем телоеграм-канале украинский депутат.

Депутат Дмитрук в своих постах критикует многие решения президента Зеленского и обвиняет его в насильственной мобилизации.

Ранее сообщалось, что Песков сделал заявление по вопросу мобилизации в России.