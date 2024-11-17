Медведев рассказал, какое требование РФ может помешать Трампу выполнить предвыборные обещания

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале поделился мнением, почему США заинтересованы в инвестировании вооруженного конфликта между Украиной и Россией. Одна из причин — рост объема поставок различных товаров из США в ЕС.

Дмитрий Медведев поделился статистическими данными. В частности, объем поставок товаров из США в ЕС достиг $367 млрд. По сравнению с данными 2021 года, рост составил 34%, в денежном эквиваленте — $93 млрд. В первую очередь из США в страны Евросоюза больше всего доставляют нефть, сжиженный природный газ и удобрения.

«В цифрах за этот год поставки нефти из США в Европу нарастили вдвое (+101%, то есть на 37,3 млн т больше). Сжиженного природного газа – на 18,5 млн т (+181%). Удобрений – практически с нуля до 666 (!) тыс. т. И так по многим экспортным позициям», — написал Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя Совбеза отметил, что до введения санкций Европа приобретала многие товары у России. Запрет привел к тому, что страны ЕС были вынуждены активнее сотрудничать с США. В итоге у США замечена «убедительная» прибыль.

Как считает Медведев, американское правительство заинтересовано в возращении Донбасса в состав Украины также из-за природных ресурсов. Вернув контроль над территориями, президент Украины Владимир Зеленский позволит кураторам из США распоряжаться ресурсами, которыми богаты территории республик.

Спикер напомнил, что будучи президентом США, Дональд Трамп активно предлагал в качестве альтернативы российскому газу американский LNG. Теперь Россия настаивает на отмене санкций в случае мирных переговоров с Украиной.

«Завершение российско-украинского конфликта может подорвать позиции американского сжиженного газа в Старом Свете (одно из наших условий – отмена санкций). Что окажется важнее: предвыборные обещания или деньги? Вопрос риторический…», — отметил автор поста.

Ранее сообщалось, что на фоне массированной атаки Украины в стране заявили об экстренных отключениях света.