Дмитрий Медведев назвал правительство Украины «бескомпромиссными ворюгами»

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев считает, что воровство у поклонников Бандеры закреплено на генетическом уровне. Запись об этом он сделал в своем Telegram- канале.

Экс-президент дал комментарий по поводу того, что западное оружие, поставленное Киеву, периодически появляется в далеких от Украины странах. Он напомнил, что даже по данным американской газеты The New York Times, ВСУ недосчитались западных вооружений на сумму в миллиард долларов. Он назвал по этому поводу украинские власти банальными и бескомпромиссными ворюгами, которые расхищают большие суммы.

«Они воровали, воруют и будут воровать», - предрек Дмитрий Медведев.

Он порекомендовал Западу и дальше выделять Киеву огромные средства, чтобы украинская элита могла и в дальнейшем набивать карманы.

Ранее Медведев предупредил украинских военных об опасности попытки атаковать российские пусковые установки, способные запускать ракеты с ядерными боеголовками. Это, по его мнению, может спровоцировать Россию на ответный удар, причем он будет нанесен с использованием ядерной компоненты.