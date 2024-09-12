Власти Великобритании заявили о готовности оказывать поддержку Украине в течение 100 лет.

Заявление Лондона прокомментировал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

На своей странице в социальной сети X она написал о том, что данные Лондоном обещания — ложь, так как Украина не протянет и 25 лет. Кроме того, остров под названием Британия в ближайшие годы может пойти ко дну.

Медведев также добавил, в этом ей могут помочь российские сверхзвуковые ракеты.

Ранее Медведев заявил, что Трамп не снимет санкции против России после избрания президентом США.