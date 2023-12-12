Механическая рука для сбора урожая тюменского студента пользуется спросом

Магистрант второго курса Валентин Панов на научной конференции в Сочи представил авторский проект - механизированная рука, предназначенная для сбора урожая, сообщает nashgorod.ru со ссылкой на вуз, в котором учится студент.

Разработчик Валентин Панов отметил, что сбор урожая - трудоемкий процесс, требующий много сил и ручной работы. Механизированная рука поможет быстро собирать урожай, причем делать это аккуратно, не навредив культуре. На руке есть пальцы, которыми легко управлять. Они двигаются и захватывают предметы. Разработанный прибор необходим не только на стадии сбора урожая, но и его дальнейшей сортировки.

Магистрант отметил, что руководители некоторых аграрных предприятий уже начали вести переговоры о приобретении изобретения. В настоящий момент руку необходимо усовершенствовать. Планируется монтаж датчиков, которые позволят управлять рукой. Также будет добавлена рука захватного устройства.

«Внедрение захватного устройства повысит качественный и количественный показатель выпускаемой продукции — эту тему я досконально изучил в своей выпускной квалификационной работе.», - рассказал Валентин Панов

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