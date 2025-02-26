Мексика, Таиланд и Вьетнам: эксперт назвала лучшие страны для отдыха в марте

Директор одного из туристических агентств Наталья Приходько поделилась рекомендациями, куда лучше отправиться отдыхать в марте, сообщил newstracker.ru.

По мнению эксперта, весной можно приятно отдохнуть в Таиланде. В марте иногда проходят непродолжительные тропические ливни, но они не приносят туристам дискомфорт. Температура достигает 32 градусов тепла. Недостаток — москиты. Эксперт также рекомендует выделить два дня на адаптацию.

«Обязательно посетите национальный парк Кхао Сок — одно из самых живописных мест страны с озерами, пещерами и джунглями. Точно не останетесь равнодушными. Также рекомендую острова Пхи-Пхи», — подчеркнула эксперт в сфере туризма.

Эксперт считает, что встретить настоящее лето можно во Вьетнаме. Остров условно можно разделить на секторы, где расположены пляжи для загара и купания, места для серфинга и зоны для релакса. При выборе города важно учитывать свои предпочтения в отдыхе. Эксперт рекомендует бронировать отели как можно раньше.

«В этом месяце во Вьетнаме проходят различные культурные фестивали, традиционные ярмарки и уличные праздники», — отметила специалист.

По данным эксперта, Мексика также считается популярным направлением в марте. В стране устанавливается теплая погода. В Тулуме и Ушмале можно исследовать древние руины, а также посмотреть подземные озера.

Эксперт Наталья Приходько рассказала, что максимальная стоимость путевки (на двоих на семь ночей) в Мексику достигает 400 тыс. руб, во Вьетнам — 140 тыс. руб., в Таиланд — 200 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что приморцы надеются на рост турпотока из-за разлива мазута в Анапе.