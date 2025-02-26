Приморцы надеются на рост турпотока из-за разлива мазута в Анапе

Жители Приморского края предполагают, что россияне могут выбирать регион для посещения в период летнего отпуска в связи с фиксацией очередного выброса мазута на берегу в Анапе, сообщил vostokmedia.com.

Издание предположило, что туристы смогут приятно провести время в регионе. Так, в Приморском крае находится большое количество благоустроенных пляжей. Кроме того, работает сафари-парк, океанариум и нацпарк «Земля леопарда». Рестораны предлагают дальневосточную кухню. Поклонники культурного отдыха могут посетить театры, музеи, галереи.

Издание проанализировало комментарии жителей Приморского края в социальных сетях, чтобы понять их настрой. Часть приморцев положительно оценивает потенциальный рост турпотока. Люди пишут, что в регион начнут вкладывать деньги и будут развивать туристическую отрасль. Пользователи предполагают, что власти решать отремонтировать или проложить дороги к некоторым пляжам. Приезд туристов позволит местным жителям заработать деньги.

«Появится повод развивать эту сферу, обустраивать пляжи, больше комфорта туристам предлагать, здорово же»; «И дороги, кстати, к пляжам, глядишь, в порядок приведут, и люди заработать смогут», — отметили пользователи соцсетей.

По данным издания, некоторые жители региона негативно относятся к туристам. Они считают, что пляжи будут переполнены. Один пользователь отметил, что Приморский край — гостеприимный регион, который рад соотечественникам.

Ранее сообщалось, что лебеди начали массово вмерзать в лед в Анапе из-за небывалых холодов.