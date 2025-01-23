В Организацию Объединенных Наций были отправлены доказательства существования при штаб-квартире Службы безопасности Украины концентрационного лагеря. Это сделал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, он рассказал об этом в своем телеграм-канале.

По утверждению депутата, он направил несколько писем в ООН, в которых он разоблачает украинскую спецслужбу.

«Направил материалы о существовании сети тайных тюрем и концлагерей СБУ, в которых применялись пытки и осуществлялись убийства несогласных с режимом Зеленского», — указал он.

Дубинский заявил, что письма им отправлены как председателю ООН, так и всем членам Совета Безопасности данной организации.

Ранее Дубинский назвал психопатом украинского президента Зеленского. По мнению нардепа, глава Украины искренне считает, что Трамп и европейские лидеры обязаны с ним встретиться, чтобы обсудить очередной «план перемоги». Также Зеленский убежден, что США должны обеспечить Украине гарантии безопасности и заставить Путина выполнить все требования