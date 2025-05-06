Мемориал умершего мэра Павла Качкаева создали в Уфе

В Уфе организован мемориал в память о депутате Госдумы и бывшем мэре Уфы Павле Качкаеве, сообщил mkset.ru.

По информации издания, мемориал появился после известия о скоропостижной кончине депутата. Инициатива организовать памятное место принадлежала администрации города. Жители Уфы приносят цветы. В администрации отметили, что Павел Качкаев был достойным человеком. Он делал все необходимое, чтобы город развивался и усовершенствовался.

По данным издания, местные жители разделяют мнение администрации. Они оставляют комментарии под постом об организации памятного места, в которых положительно отзываются о политике. Горожане скорбят и высказывают слова соболезнования его родным.

«Хороший был мэр, лучший на моей памяти», — написал один из комментаторов.

По данным издания, церемония прощания состоится 7 мая. Мероприятие состоится в здании Курултая Башкирии, сообщил телеграм-канал «Честный репортаж». Горожане могут прийти на церемонию с 09:00 до 11:00. На 11 часов запланирован траурный митинг.

По информации СМИ, бывший мэр ощутил недомогание, когда находился на даче под Уфой. Бригада скорой помощи доставила его в больницу, где политик скончался. Предположительно, у него внезапно остановилось сердце.

Ранее сообщалось, что депутата Госдумы первого созыва нашли мертвым на улице в Петербурге.