В Москве умер депутат Госдумы Качкаев

Стало известно о смерти Павла Качкаева, депутата Госдумы и бывшего мэра Уфы. Печальные новости сообщил в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.

Депутат Государственной думы РФ от Республики Башкортостан скончался на 74-м году жизни. Как пишут Ufanovosti.ru, причиной смерти парламентария мог стать сердечный приступ. Качкаева, по неофициальным данным, не успели довезти до больницы.

Смерть коллеги подтвердил депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров. Также информацию в официальном телеграм-канале разместил губернатор Радий Хабиров.

«Неожиданное и очень печальное известие для всех, кто знал Павла Рюриковича Качкаева. Депутата Госдумы, нашего яркого, всегда жизнерадостного товарища, бывшего мэра Уфы, любимого всеми горожанами. К сожалению, произошло непоправимое. У Павла Рюриковича остановилось сердце. Соболезнования родным и близким», — написал глава Башкирии.

Отметим, что Павел Качкаев в начале 90-х годов возглавил администрацию Ленинского района Уфы, затем стал мэром на восемь лет. С 2011 года был депутатом Госдумы в комитете по строительству и ЖКХ.

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