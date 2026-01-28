Юрист Анастасия Самарова рассказала, как правильно поступить со страницами в соцсетях умерших людей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В первую очередь предстоит обратиться к нотариусу, затем — в техподдержку соцсетей.

Эксперт рассказала, что правила каждой социальной сети и мессенджера предполагают разные варианты. «ВКонтакте» и «Одноклассники» (ОК) — крупные социальные сети. Родственникам позволено выбрать один из способов: удалить страницу или указать, что ее владелец умер.

В первом случае профиль будет удален. Ссылка откроет пустую страницу. Во втором — заглавное фото пользователя ОК становится черно-белым, на нем появляется символическая лента и рамка. В профиле «ВКонтакте» появится уведомление, что человек умер. Подписчики перестанут получать напоминание о дне рождении.

По данным издания, у Telegram нет возможности вносить данные в профиль пользователей. Сделать это может родственник умершего, если у него есть физический доступ к аккаунту. Однако если долго не заходить, аккаунт автоматически удаляется.

С юридической точки зрения алгоритм действий ясен. Однако возникают сложности из-за морального аспекта. Близкие не всегда понимают, как поступать со страницами своих родных.

«Корреспондент Сибдепо, перелопатив тонны электронных „бумаг“, наткнулся на аккаунт женщины, которую растерзал медведь. Под ее аватаркой оставили кощунственный стишок про „косолапого мишку“».

