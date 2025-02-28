Менеджер Health and Nutrition рассказала о проекте «Копилка добрых дел»

Менеджер по связям с общественностью и внутренним коммуникациям Health and Nutrition Татьяна Голуб рассказала, как в компании усовершенствовали благотворительный проект «Копилка добрых дел», сообщил «Волга Ньюс».

Менеджер Татьяна Голуб рассказала, что сотрудники компании поощряются за каждое доброе дело. В знак благодарности они получают виртуальные монеты. Итоги подводят в конце года. Тогда монеты обменивают на рубли. Деньги перечисляют благотворительному фонду.

«В 2024 году мы изменили стратегию: решили, что распоряжаться деньгами будут не организаторы проекта, а самая активная команда», — сообщила представитель Health and Nutrition.

По данным издания, в 2025 году представители компании намерены традиционно провести субботник в доме ребенка. В скором времени детским домам также передадут брендированные холодильники. Таких компаний, которые занимаются благотворительностью на территории Самарской области, в регионе много.

Первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова поблагодарила каждого за вовлеченность в работу. Она отметила, что вместе удается решать множество вопросов. Из них наиболее значимые две темы — увеличение мер социальной поддержки для решения демографической проблемы в России и поддержка участников спецоперации.

Ранее сообщалось, что в подмосковном музее-заповеднике «Манеж» провели экскурсию для детей участников СВО.